ЗМІ: У Селін Діон роман з жінкою

14 січня минулого року чоловік Селін Діон Рене Анжеліл помер від раку. Співачка важко переживала смерть чоловіка: їхні стосунки тривали 28 років, з яких майже 22 роки вони прожили в шлюбі. Через півтора року, за інформацією ЗМІ, Діон нарешті повернулася до життя і тепер будує нові відносини. Інсайдери повідомляють, що зараз Селін закохана в свою давню подругу, чиє ім'я поки тримається в секреті.

Друзі співачки уточнили, що вона ще в юності бажала як чоловіків, так і жінок, але вийшла заміж за Рене Анжеліль, якого називала любов'ю всього свого життя.

За іншими даними, 49-річна виконавиця останні кілька місяців зустрічається з 33-річним бразильським танцюристом Пепе Мунос. Пепе бере участь в шоу Діон і часто з'являється з нею на публіці, при цьому Селін запевняє, що їх з Мунос пов'язує тільки дружба.