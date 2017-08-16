Зірка з «Татусевих дочок» розлучилася з бойфрендом

Не так давно 15-річна Катерина Старшова, відома за роллю Пуговки в серіалі «Татусеві дочки», виклала в «Інстаграме» фотографію з симпатичним молодим чоловіком. Шанувальники поспішили порадіти за актрису і написали, що вони з бойфрендом чудово виглядають разом.

Останнім часом Катя вирішила сконцентруватися на роботі - в серпні на СТС Love стартує серіал «Хайді», в якому вона озвучує одну з головних героїнь. «СтарХіту» вдалося дізнатися, що зараз відбувається в особистому житті Старшової.

«Всі говорять про мого хлопця, - поділилася зі «СтарХітом» артистка. - Це правда, у мене був хлопець, але після близького спілкування ми досить швидко розійшлися. Так що зараз я зайнята тільки роботою».

Цікаво, що Старшова вперше бере участь в процесі озвучування. Як зізнається 15-річна школярка, поки їй дається це нелегко.

«Я дуже рада новому досвіду! - розповідає Катя. - Раніше я ніколи не озвучувала іноземні серіали. Як виявилося, це дуже цікаво, але в той же час вимагає багато зусиль. Мені потрібно не тільки правильно передати інтонацію героїні, але і стежити за часом, щоб говорити стільки ж, скільки і актриса. Вже з нетерпінням чекаю, коли «Хайді» розпочнеться на СТС Love, щоб почути, як буде звучати мій голос».

Раніше в одному інтерв'ю Пуговка зізналася, що не планує присвячувати акторській професії все своє життя, адже є ще навчання, рідні та друзі. До речі, в цьому році Старшова закінчила дев'ятий клас, і здавала ДПА, як і всі школярі. На відміну від деяких однолітків, Катя стійко витримала випробування і жодного разу не поскаржилася на труднощі. Більш того, результати іспитів її порадували. Дівчинці взагалі подобається вчитися.

«Щось було простіше, щось складніше, але в цілому я успішно склала іспити і задоволена завданнями, які мені попалися, - поділилася юна актриса. - А потім ми з батьками відпочивали в Іспанії, були в Барселоні і парку атракціонів Порт Авентура».

У вільний час Катя захоплюється читанням. Артистка каже, що обожнює фантастику. «Мені подобається творчість письменника Сергія Лук'яненка. Улюблена книга - «Спектр», - говорить Старшова.

Нагадаємо, що Катя прославилася завдяки ролі самої юної спадкоємиці Сергія Васнецова в серіалі «Татусеві дочки». Серіал стартував у 2010 році, коли Старшовій було всього п'ять років, але для багатьох вона залишилася все тією ж маленькою дівчинкою. Тим часом, за десять років «дочки» виросли, хтось із них навіть вийшов заміж і народив дитину, як, наприклад, актриса Дарина Мельникова.