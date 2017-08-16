Мадонна увійшла в транс на день народження

У зв'язку з цим співачка влаштувала камерну, але дуже незвичайну виставу, ймовірно, в колі близьких і друзів. Фрагментами святкового шоу зірка поділилася в своєму Instagram. Очевидно, у святковій програмі були як виступи запрошених артистів, так і самої Мадонни. У цьому образі співачка відзначила день народження.

В одному з роликів іменинниця в циліндрі і платті танцює під перкусійний бій. Відео заворожує. Нескладно уявити, що відчувала сама Мадонна під час танцю, адже такі ритми допомагають увійти в трансовий стан. «Тому що життя - це танець. І ми святкуємо життя», - написала в коментарях Мадонна. Разом з цим поп-королева поділилася відеороликами з танцями двох інших танцюристів. Варто відзначити, що святковий концерт проходив в темний час доби при свічках, і це додало йому таємничості. Нагадаємо, Мадонна відома не тільки як успішна артистка, але і як різнобічна глибока особистість. Співачка вивчає духовні науки, практикує аштанга-йогу і дотримується вегетаріанської дієти.