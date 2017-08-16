Cофію Ротару покликали заміж

Естрадна співачка Софія Ротару отримала пропозицію від молодого шанувальника в день свого народження.

Сьомого серпня Софії Михайлівні виповнилося 70 років. Свій ювілей Ротару вирішила відсвяткувати у вузькому сімейному колі на відпочинку в сонячній Сардинії. У цей день вона почула багато теплих слів і побажань, і для неї повною несподіванкою стало привітання і пропозиція руки і серця від молодого шанувальника. Ротару покликав заміж 37-річний музикант Олександр Попов, який колись виступав у складі групи «Турбомода». Він заявив, що вже давно закоханий в Софію і що йому подобаються жінки старші. Також він додав, що його абсолютно не бентежить різниця у віці в 33 роки.