Пугачова, Вайкуле і Доліна підірвали Instagram смішним відео

Нещодавно в Instagram Алли Пугачової з'явилося дивне відео за участю її колег Лайми Вайкуле та Лариси Доліної. Відео називається "Торжество живого звуку". У ролику Пугачова і Вайкуле сидять на літній терасі за обідом.

- Ти мені скажи, чому ти не співаєш? Ти не можеш або не хочеш? - запитує Лайма Вайкуле.

- Не хочу. Але можу, звичайно, - відповідає Алла.

- Ну тоді покажи мені! - просить Лайма.

У цей момент зірки починають співати по черзі. У ролику артистки висміюють спів під фонограму. Заспівані у відео уривки пісень переозвучені і накладені поверх відео, тобто навіть в ролику зірки заспівали під фонограму.

Після співу Вайкуле в кадрі раптово з'являється щаслива і гучна Лариса Доліна, а пізніше і чоловік Алли Борисівни Максим Галкін. Компанія весело сміється і робить спільне Селфі. У коментарях до відео передплатники Алли Пугачової висловили захоплення почуттям гумору знаменитостей.