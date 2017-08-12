Кейт Бекінсейл розлучилася з 22-річним Меттом Райфом

Ініціатором розриву стала 44-річна актриса. За словами інсайдерів, Кейт вирішила присвятити себе роботі (зараз Бекінсейл промоутує свій новий фільм «Єдиний живий хлопець у Нью-Йорку»), а також спілкуванню з 18-річною дочкою Лілі, яку народила від актора Майкла Шина.

Друзі Бекінсейл уточнили, що її відносини з Райфом ніколи не були серйозними. «Вони просто добре проводили час разом, веселилися і ходили на побачення», - пояснило джерело видання.

Нагадаємо, що раніше Кейт Бекінсейл була одружена з режисером Леном Уайзманом. У листопаді минулого року вони розлучилися.