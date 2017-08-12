Ірина Алегрова вирішила не розчаровувати своїх шанувальників
Інтернет облетіла новина про те, що Ірина Аллегрова збирається залишати сцену.
Сьогодні Інтернет облетіла новина про те, що Ірина Аллегрова збирається залишати сцену. За деякими даними, вона розпустила колектив музикантів і танцюристів, а сама має намір відмовитися від гастролей і концертів. Це не на жарт стривожило шанувальників творчості артистки. Однак піар-директор знаменитості поспішив заспокоїти фанатів. Він запевнив, що поки глядачам нема про що хвилюватися. Зараз співачка набирається сил на курорті.
«Ірина Олександрівна в даний момент знаходиться у відпустці за кордоном. Вона не розпустила колектив, а відпустила на відпочинок. Ні про яке звільнення я ні від кого не чув - ні від самої Ірини Олександрівни, ні від колег», - розповів «СтарХіту» піар-директор Магомед Сурхайханов.
Знаменитість зізнавалася, що виношувала думку про завершення кар'єри і навіть міркувала про власну справу. Але кожен раз не знаходила в собі сили відмовитися від сцени і продовжувала працювати на радість шанувальникам.
Нагадаємо, у 2012-му Алегрова оголосила про прощальний гастрольний тур. Здалося, що вперлася в стінку, в стелю, відплакала своє і вирішила піти.
- Але тут мені потрапив до рук цікавий матеріал ... і я зрозуміла, що сказала ще далеко не все і не так, як би мені хотілося. Через три з половиною роки повідомила: «Друзі, я повернулася!»
Багато слухачів обожнюють творчість Аллегрової. Артистка радує своїх шанувальників протягом більше 40 років. Вона не раз дивувала сміливими образами навіть саму вимогливу публіку. Знаменитість бере безпосередню участь в створенні нарядів. Співачка признавалася, що іноді їй доводиться сперечатися з художником по костюмах, щоб відстояти свою думку. Однак після цього вони разом створюють шедевр. Ірина Олександрівна дуже ревно ставиться до власної особи і вважає за краще робити макіяж самостійно.