Ірина Алегрова вирішила не розчаровувати своїх шанувальників

​Сьогодні Інтернет облетіла новина про те, що Ірина Аллегрова збирається залишати сцену. За деякими даними, вона розпустила колектив музикантів і танцюристів, а сама має намір відмовитися від гастролей і концертів. Це не на жарт стривожило шанувальників творчості артистки. Однак піар-директор знаменитості поспішив заспокоїти фанатів. Він запевнив, що поки глядачам нема про що хвилюватися. Зараз співачка набирається сил на курорті.

«Ірина Олександрівна в даний момент знаходиться у відпустці за кордоном. Вона не розпустила колектив, а відпустила на відпочинок. Ні про яке звільнення я ні від кого не чув - ні від самої Ірини Олександрівни, ні від колег», - розповів «СтарХіту» піар-директор Магомед Сурхайханов.

Знаменитість зізнавалася, що виношувала думку про завершення кар'єри і навіть міркувала про власну справу. Але кожен раз не знаходила в собі сили відмовитися від сцени і продовжувала працювати на радість шанувальникам.

Нагадаємо, у 2012-му Алегрова оголосила про прощальний гастрольний тур. Здалося, що вперлася в стінку, в стелю, відплакала своє і вирішила піти.

- Але тут мені потрапив до рук цікавий матеріал ... і я зрозуміла, що сказала ще далеко не все і не так, як би мені хотілося. Через три з половиною роки повідомила: «Друзі, я повернулася!»

Багато слухачів обожнюють творчість Аллегрової. Артистка радує своїх шанувальників протягом більше 40 років. Вона не раз дивувала сміливими образами навіть саму вимогливу публіку. Знаменитість бере безпосередню участь в створенні нарядів. Співачка признавалася, що іноді їй доводиться сперечатися з художником по костюмах, щоб відстояти свою думку. Однак після цього вони разом створюють шедевр. Ірина Олександрівна дуже ревно ставиться до власної особи і вважає за краще робити макіяж самостійно.