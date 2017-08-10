Йолка змінила до невпізнанності свій імідж

Йолка завжди ходила із зібраним волоссям в пучку, а на публіці вона показувала в сукнях чорного кольору або темних довгих нарядах.

Сьогодні Йолка позує з розпущеним волоссям в маленькі кучерики. Новий вид співачки більше нагадував Бейонсе, але не колишню Йолку, до якої звикли глядачі. Сама артистка не розказала, чому так змінилася. Того вечора вона отримала премію «Співачка року», а знімки зі зміненою зовнішністю опублікувала в Instagram. Її передплатники з такого приводу негайно написали ряд приємних постів, похваливши співачку за нову зачіску.

Нагадаємо, Йолка - співачка з Ужгорода, нині проживає в Росії.