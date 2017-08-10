Родині Жанни Фріске доведеться повернути 21,6 млн рублів

10 серпня стало відомо, що Мосміськсуд відхилив скаргу на стягнення 21,6 млн рублів з сім'ї Жанни Фріске і тепер спадкоємцям співачки доведеться повернути гроші, зібрані на її лікування «Русфонд». До речі, оплачувати борг будуть не тільки батьки Фріске, але і цивільний чоловік Жанни Дмитро Шепелєв, який є опікуном її маленького сина Платона. Однак раніше, під час великого інтерв'ю Андрію Малахову в студії програми «Пусть говорят», Шепелєв заявив, що не має наміру платити 7 мільйонів з цієї суми, оскільки не має до зниклим грошей ні найменшого відношення.

Нагадаємо, на лікування Жанни Фріске була зібрана величезна сума. Договір, укладений «Русфонд» з сім'єю Жанни Фріске, передбачав цільове витрачання коштів і зобов'язував їх представити звіт про витрати на лікування, а решту суми повернути. Згідно з пред'явленими документами, на лікування артистки було витрачено лише 4,12 мільйона рублів, решта 21,6 млн. зникли в невідомому напрямку. Зараз «Русфонд» вимагає у родичів співачки повернути різницю між цими сумами.