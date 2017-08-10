Маленький син Джигурди та Анісіної хотів вистрибнути з вікна

Дружина Микити Джигурди, прославлена ​​фігуристка Марина Анісіна, разом із дітьми живе у Франції.

Поки мама на роботі дітьми займається няня. Однак недавно Марині довелося підшукувати іншу «доглядальницю» для нащадків, оскільки колишня звільнилася, не витримавши викрутас Анжела і Еви. Справа в тому, що Микита на очах у дітей часто влаштовує містерії в оточенні статуеток Будди і черепів. Крім того, епатажний артист розповідає синові й доньці про потойбічний світ і смерть хресної Людмили Браташ. Минулої зими хлопчик, наслухавшись батькових розповідей про загробне життя, мало не вистрибнув з вікна їх заміського будинку.

На щастя няня встигла зупинити дитину. "Ти куди?! Це небезпечно!»- крикнула жінка, на що Анжель їй спокійно заявив, що не боїться смерті, адже тато йому говорив, що є потойбічний світ.

Нагадаємо, Микита Джигурда і Марина Анісіна, незважаючи на розлучення, продовжують жити однією сім'єю і виховувати дітей. Зараз вони відпочивають у Франції і планують третю дитину.