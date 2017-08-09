Онуки Софії Ротару розповіли про її нове захоплення

Сьомого серпня Софії Ротару виповнилося 70 років. Напередодні дня народження онуки Софії Михайлівни розповіли «СтарХіту», які подарунки вони роблять бабусі, чому вони її навчили і як складаються їхні відносини.

«Щороку ми намагається до дня народження бабусі приготувати сюрприз, - розповів Анатолій. - Наприклад, несподівано для неї збираємо її братів і сестер і їдемо в якесь особливе місце, або орендуємо човен і йдемо на весь день в море, з риболовлею і купанням. Цього року напередодні ювілею ми поїхали в Баку, де відбувся святковий концерт. Молоді артисти заспівали кавер-версії її хітів, а сама Софія Михайлівна по-новому добре відомі пісні».

Спадкоємці артистки зізнаються, що люблять творчість бабусі і щиро цікавляться новинками в її репертуарі. «Причому ми завжди найперші слухачі її хітів, - зазначає Софія. - Мої улюблені композиції - «Червона рута», «Білий танець», «Я ж його любила», а у Толі - «Караван любові» і «Небо це я». Між артисткою і її онуками склалися довірливі відносини. Коли діти підростали, Софія Михайлівна, незважаючи на напружений робочий графік, брала участь у їх вихованні, а потім направляла в міру сил і можливостей.

«Соня навчила нас радіти дрібницям, - говорить внучка. - А ще - поважати людей, цінувати щирість і дружбу. Також цілеспрямованості і працьовитості, тонкому почуттю гумору. Але і ми, в свою чергу, намагаємося їй щось підказувати, допомагати. Наприклад, бабуся не вміла користуватися FaceTime, WhatsApp і Skype. Ми допомогли їй освоїти месенджери, щоб завжди бути на зв'язку. А ще створили аккаунт в «Інстаграм» @ sofiarotaru.official. Тепер вона ділиться з шанувальниками новинами».

Онуки народної улюблениці також розповіли, як проводили час зі знаменитою бабусею, будучи дітьми, і зараз, коли вони вже дорослі. За визнанням спадкоємців Софії Михайлівни, їм ніколи не буває нудно разом. «Вона весела і цікава, - каже Анатолій. - Дуже добра і щедра. У цьому році на Різдво ми танцювали з нею під молдавську народну музику, це було круто».

«Вона для мене найкращий приклад того, як треба йти до мрії, любити життя і свою професію, - продовжує Софія. - Нас об'єднує ще й любов до подорожей і нових вражень. Коли я була зовсім малою, влітку часто залишалася з бабусею в нашому Ялтинському будинку, ми разом збирали в червні урожай черешні, в липні - персиків, а в кінці серпня - білого інжиру».

У внуків Ротару теплі та дружні стосунки.