Нарешті, через 40 днів, поховали Олега Яковлєва З "Иванушек"

7 серпня на Троєкуровському кладовищі в Москві поховали колишнього соліста групи "Іванушки International» Олега Яковлєва. Попрощатися зі співаком прийшли тільки найближчі і друзі, не більше двадцяти осіб. Похорон артиста відбувся на 40 день після його смерті. На його могилі вперше прозвучала пісня "Не плач", записана Олегом незадовго до його смерті.

Олега Яковлєва поховали на Троєкуровському кладовищі. Спочатку цивільна дружина Олега - Олександра Куцевол - хотіла отримати ділянку землі під поховання на Ваганьковському кладовищі, проте з цієї затії нічого не вийшло.

Нагадаємо, Олег Яковлєв помер 29 червня в одній з московських клінік. Причиною смерті артиста стало запалення легенів, ускладнене цирозом печінки. 1 липня на Троєкуровському кладовищі в Москві відбулося відспівування артиста і його кремація. Після цього прах співака практично місяць простояв в колумбарії, перш ніж було знайдено місце для поховання.