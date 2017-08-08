Лєра Кудрявцева висловилася щодо розлучення з чоловіком

Телеведуча здивована, що в Мережі поширюють плітки про їх майбутнє розлучення. На її думку, подібні розмови безпідставні. Лєра Кудрявцева поділилася, як саме складаються стосунки з Ігорем Макаровим.

Оскільки жінка давно не викладала знімків разом з чоловіком, її фоловери припустили, що пара розлучилася. Всім відомо, що парі доводиться жити на два міста, так як спортсмен грає в ХК «Салават Юлаєв». Однак користувачі соціальної мережі насторожилися, побачивши нові знімки зірки з відпочинку. На їхню думку, досить дивно, що Кудрявцева вирушила на море на самоті.

Чутки про розлучення жінки з 29-річним хокеїстом підігрів якийсь стиліст, який нібито працював із зіркою і чув, як вона скаржилася на проблеми в сім'ї. Злі язики говорили, що спортсмен змінив ефектній білявці. «Старх» вирішив прояснити ситуацію, тому особисто зв'язався з Лєрою. За словами Кудрявцевої, у них немає ніяких труднощів у відносинах з обранцем.

«Ігор був на зборах і зараз в Нижньому Новгороді на іграх. Грає він в Уфі, тому і дивні чутки. У моєму «Інстаграме» немає наших спільних фотографій, ось народ і подумав. Всі чекають розлучення ... переслали повідомлення чоловікові, він не розуміє, що відбувається», - повідомила Лера.

Телеведуча передачі «Секрет на мільйон» часто літає до чоловіка в Уфу, де він знімає квартиру. Як розповіла знаменитість, вона особисто допомагала обранцеві створити затишок в новому житлі, щоб чоловік відчував себе там комфортно.

Громадськість засуджувала шлюб телеведучої зі спортсменом, який молодший за неї на 17 років. Кудрявцеву нітрохи не бентежать такі розмови. Іноді вона навіть жартує над їх різницею у віці.

Як розповідає знаменитість, вона навчилася дуже добре розуміти настрій Ігоря. За словами Кудрявцевої, їй завжди важко вступати в суперечки з чоловіком. «Максимум образа через якоїсь дрібнички, і то п'ять хвилин - і все забули. Першою на примирення завжди йду я. Навіть якщо не винна. Ігор ніколи не визнає, що неправий», - відзначала телеведуча.