Лариса Гузєєва знайшла дружину для сина

У сім'ї ведучої програми «Давай одружимося!» Лариси Гузєєвої скоро відбудеться радісна подія - весілля 26 річного Георгія. «Син зробив пропозицію своїй дівчині Ганні, подарував їй каблучку. Вона відповіла згодою», - повідомила Гузєєва «СтарХіту».

Молоді люди давно знайомі, кілька років живуть разом. Лариса схвалює вибір спадкоємця. Зазвичай гостра на язик, майбутня свекруха дуже тепло відгукується про обраницю Георгія. У «Інстаграме» телеведучої час від часу з'являються фото пасії сина. Так, в минулому році вона виклала знімок, зворушливо підписавши його: «Сьогодні День Народження нашої Ганнусі. Моєї дорогої і коханої дівчинки. Будь щаслива і здорова - я поруч. Георгій і всі ми дуже тебе любимо!»

Георгій і Анна вже кілька років живуть разом

Гузєєва вважає Аню рідною донькою. Вони проводять разом багато часу, а рік тому навіть вирушили в подорож по Версалю. У сім'ї телеведучої є традиція - щонеділі збиратися на обід за великим столом. Наречений і наречена обов'язково приїжджають до рідної домівки, де Гузєєва готує свої коронні страви - пельмені, котлети, хачапурі.

Лариса давно готова до онуків і сподівається, що у Георгія і Анни буде багато дітей.

«Я шкодую, що свого часу не народила десяток, і прошу молодих не повторювати моїх помилок: двоє дітей - це дуже мало!» - вважає телеведуча.

Схвалила вибір брата і молодша сестра, 16-річна Леля.

«Ми всі завжди були за те, щоб вони одружилися, - розповіла дівчина «СтарХіту». - У нас взагалі родина згуртована - один за одного горою, особливо з огляду на тиск з боку: плітки і ту нісенітницю, яку пишуть про маму».

У дівчини-підлітка дуже довірчі відносини зі старшим братом. Вона зізналася, що навіть може взяти його речі і поєднувати їх з предметами з власного гардеробу. «Іноді тягаю светри у тата і брата - ношу з джинсами. Можу взяти у брата шорти з футболкою, щоб сходити за молоком», - зізналася Леля.