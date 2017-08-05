Син Віктора Цоя «воскресив» батька (відео)

31-річний Олександр Цой, син легендарного рокера, готується представити дебютний міні-альбом «Опора». До цього чоловік був в основному відомий як дизайнер, який працював на ТВ і великих концертах.

Платівка Олександра з п'ятьма треками побачить світ 3 вересня. Напередодні прем'єри він оприлюднив сингл «Шепіт», зацікавив музичних критиків і шанувальників групи «Кіно».

Лірик-відео на композицію вийшло на YouTube-каналі проекту Олександра «Ронін». До моменту написання матеріалу ролик набрав понад 17 тисяч переглядів. Більшості слухачів пісня припала до душі і вони проголосували за неї відміткою «Мені подобається». Вони також порівняли творчість Олександра з тим, чим займався його знаменитий батько. У той же час одному з користувачів Інтернету здалося, що пісня чоловіка нагадує роботи Дельфіна.

«Молодець! Продовжуй, ми тебе підтримаємо», «Давай ще», «Чекаємо альбом. Коли хтось буде говорити, що Цой живий, буду давати їм посилання на тебе», «Відмінно, давно пора було. Всі дороги відкриті», «Радий, що продовжив шлях батька», - обговорювали користувачі соціальних мереж.

З іншого боку, деякі слухачі дебютного треку Олександра, навпаки, дозволили собі його покритикувати. На їхню думку, чоловікові варто приділяти більше часу ліриці, а також подумати над різноманітністю в звучанні. Крім того, вони побажали Цою подальших творчих успіхів. Користувачі Інтернету вважають, що музиканту є до чого прагнути.

Раніше Олександр Цой перервав тривале мовчання і дав відверте інтерв'ю журналістам. Чоловік, який вкрай рідко спілкується з кореспондентами, розповів про свою роботу в проекті «Симфонічне кіно», виконуючому оркестрові версії пісень культового рокера. Діяльність Олександра полягає в створенні відео-арту.

У ході бесіди з представниками ЗМІ Цой також повідав про вплив на нього творчості батька. Олександр зізнався, що досить рідко слухає пісні групи «Кіно» - приблизно раз на місяць. При цьому він знаходить їх дуже хорошою музикою. Говорячи про улюблені композиції, чоловік виділив треки «Генерал», «Дощ для нас» і «Нам з тобою».