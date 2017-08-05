Анастасія Волочкова заявила про нового коханого

Зараз відома балерина Анастасія Волочкова відпочиває на морі, і за звичаєм публікує в Інстаграм фотографії свого фірмового шпагату. Як правило, для того, щоб продемонструвати користувачам прекрасну розтяжку вона надягає крихітний купальник, чим викликає бурю обурення серед передплатників.

Сьогодні в її блозі з'явилося чергове відверте фото, під яким Настя написала: Анастасія Волочкова так і не вийшла заміж... Відпишіться від мене на час мого відпочинку ті, хто не можуть пережити моїх фото з пляжу. Сама посміхаюся і розумію, що фото мого шпагату викличе більше ажіотажу, ніж мої фото з дітьми з концертів. Можу поспорити.Так що, дорогі, насолоджуйтеся! Займайтеся спортом, підтримуйте форму, будьте добрими і повторіть те, що вмію робити я ... Не впадіть тільки .... (багато від заздрості) Але красиво ж? Погодьтеся?.. Моє серденько б'ється від любові до коханої людини. Йому все подобається. Вибачте. Я на відпочинку і почуття гумору зашкалює. Я заслужила». Мало хто звернув на останні рядки, написані балериною, але судячи з них, у Анастасії з'явився новий коханий, правда, хто цей щасливчик, поки невідомо.

Нагадаємо, 41-річна Анастасія Волочкова жодного разу не виходила заміж. Незважаючи на те, що у неї було багато чоловіків, жоден з них не зміг довести її до загсу.