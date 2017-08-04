Олександр Сєров висловився проти обранця екс-дружини

Олександр Сєров з дружиною Оленою.

У 2010 році Олександр Сєров розійшовся з гімнасткою Оленою Стебенєвою, яка подарувала йому доньку Мішель. Новина про розлучення подружжя, які прожили разом близько 19 років, шокувала шанувальників виконавця хіта «Я люблю тебе до сліз». В інтерв'ю журналістам чоловік не приховував образи на спортсменку.

Як з'ясувалося, Сєров до сих пір не може змиритися з відходом обраниці. Співак вважає, що та неправильно вчинила, кинувши його. За словами Олександра, він робив все заради дружини і спадкоємиці, проте Олена не оцінили його старання.

«Я людина домашня, з гастролей тікав до сім'ї, не рвався ні на які гулянки, в ресторани. Заробляв завжди для сім'ї, для нашої дочки Мішель. А дружина мене так підставила. Після розлучення їй вдалося витягнути з мене два з половиною мільйони доларів», - повідав артист кореспондентам.

З іншого боку, виконавець зізнається, що не відчуває почуттів до колишньої дружини. Сєров говорить, що Стебенєва зараз зустрічається з іншою людиною. Артист не схвалює вибір екс-коханої. Більш того, Олександр стверджує, що Олена захоплюється спиртними напоями.

«Мені розповідають, що останнім часом вона почала пити, живе з якимось, м'яко кажучи, биком. До сих пір не розумію, як вона мене могла проміняти на все це. Я ж ніяких претензій в шлюбі не висував. Вона ні з ким мене не заставала. Навпаки, все було заради неї», - заявив чоловік.

Раніше Олександр Сєров неодноразово різко висловлювався про колишню дружину. На думку виконавця, Олена його зрадила. Розмовляючи з представниками ЗМІ, артист називав спортсменку «корисливою жінкою», яка відсудила у нього пристойну суму грошей.

У свою чергу, Олена Стебенєва говорила журналістам, що її претензії на стан Олександра Сєрова були законними і обгрунтованими. Жінка давала зрозуміти, що вирішила закінчити один етап в житті і почати інший. За словами гімнастки, шлюб з відомим співаком вибив її з сил. Протягом останніх трьох років перед розлученням подружжя жили в різних будинках.

Зараз, через сім років після хворобливого розставання з дружиною, Олександр Сєров, схоже, припинив пошук другої половинки. Зірка естради воліє приділяти вільний час улюбленому хобі. За зізнанням чоловіка, йому подобаються дорогі машини. «Ось недавно взяв собі відразу дві «Тойоти Секвойя». Є у мене ще «Роллс-Ройс», - цитує артиста Sobesednik.ru.

Олександр Сєров з 24-річною дочкою Мішель, народженої в шлюбі з Оленою Стебенєва