Моніка Беллуччі сфотографувалась в образі Матері Божої

Попри свій вік, 52-річна актриса і модель Моніка Беллуччі продовжує залишатися однією з найстильніших і найсексуальніших актрис сучасності.

Днями знаменитість виставила в своєму мікроблозі багатозначне фото – кінодіва позувала в образі Діви Марії.

Таким чином, Беллуччі взяла участь у благодійному проекті, гроші від якого будуть передані до Фонду дослідження раку.

Зробив знімок талановитий фотограф, художник і режисер Алі Махдаві. Фото зібрало безліч позитивних коментарів, а один із шанувальників навіть назвав актрису «Святою Монікою».