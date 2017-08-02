Колишня наречена Миколи Баскова в шоці від його вчинку

Новина про те, що Микола Басков зробив пропозицію руки і серця Вікторії Лопирьовій, стала шоком не тільки для його шанувальників, а й для Софії Кальчевої, з якою співак в гостьовому шлюбі прожив три роки. Журналісти зв'язалися зі співачкою, і вона зізналася, що до сих пір не може прийти в себе від вчинку Миколи. Виявляється, вона знала про існування у коханого іншої жінки, але ніяк не очікувала, що він одружується на ній. Ще зовсім недавно Софія і Микола виглядали щасливою парою. Він робив їй шикарні подарунки, а вона доглядала за своїм чоловіком і будувала плани на майбутнє.

Вікторія Лопирьова і Софі Кальчева

- Просто так пояснити неможливо. Ком в горлі, боляче. Начебто любов, ніби все було добре. Так, у нас були якісь суперечки, у нього було багато концертів. Я хотіла, щоб він був частіше вдома, зі мною. Але він частіше був з іншою жінкою, вів якісь передачі, звичайно, мені це не подобалося. Відпускати, звичайно ж, не хотілося, для мене це був шок, я втратила дар мови - сказала Софі.

Нагадаємо, недавно стало відомо, що Микола Басков одружується на Вікторії Лопирьовійа. Їх весілля заплановане на 5 жовтня.