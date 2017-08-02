Віра Брежнєва натякнула на розлучення

Поп-виконавиця Віра Брежнєва написала не дуже типовий для себе пост в Instagram. Визнана красуня сцени розповіла про зраду. За словами Віри Брежнєвої, її віра в людей в якийсь момент виявилася мильною бульбашкою, тобто чимось ефемерним, неміцним і руйнівним аж до сильного розчарування.

У Мережі серед передплатників Віри Брежнєвої швидко поширилися чутки про те, що причиною сумного поста могла стати сварка співачки з чоловіком Костянтином Меладзе, а то і розлучення з ним. Однак ніякої офіційної версії з цього приводу Віра Брежнєва не давала.

Нагадаємо, Віра Брежнєва вийшла заміж за продюсера «ВІА Гра» в 2015 році, на той момент їх відносинам було вже кілька років. Меладзе розлучився після 19 років шлюбу, у нього в першій родині залишилося троє дітей - 17, 13 і 12 років.