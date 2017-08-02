Олена Ксенофонтова втекла з дітьми за кордон

Відома актриса Олена Ксенофонтова влаштувала дітям незабутні канікули в Грузії. Зірка серіалу «Кухня» вирушила з дочкою Сонею і сином Тимофієм відпочивати в Тбілісі. Ще однією зупинкою на їхньому шляху стало древнє місто Мцхета. Артистка ділиться знімками з культурних місць, а також показує в мікроблозі фотографії делікатесів.

«Прекрасна Грузія. Ще не до кінця відчула Тбілісі. Але Мцхета (перша столиця Грузії), храми 4-6 століть, долини, гори, хінкалі - це щось неймовірне!»- розповіла Ксенофонтова.

На іншому знімку жінка показала стіл, заставлений тарілками з хінкалі. Олена з апетитом їсть місцеві страви. Шанувальники зірки бажають її сім'ї приємного відпочинку і відзначають, що Ксенофонтова виглядає чудово.

Нагадаємо, раніше Ксенофонтова здобула перемогу в боротьбі за дочку Соню. Жінка з'ясовувала, з ким буде жити дитина.

«Процес розгляду справи був таким болісним, довгим, вимотуючим, брудним, часом неймовірно принизливим. Мій ангел залишається зі мною. Зі мною! Люди! Спасибі вам величезне за вашу підтримку і віру!»- написала актриса після завершення судових розглядів.

Нагадаємо, взимку цього року Олена Ксенофонтова публічно заявила про те, що чоловік Олександр Рижих бив і залякував її. Вона довго мовчала і боялася сказати про домашнє насильство. Однак після її сповіді ситуація обернулася проти неї. Чоловік заявив, що Ксенофонтова сама піднімала на нього руку. Проти неї було порушено кримінальну справу. Після вступу в силу закону про декриміналізацію насильства виробництво закрили, проте представник зірки був незадоволений.

«Олену не виправдали. Її знову визнали винною. Але те, в чому її звинувачують, в зв'язку з поправками до закону з недавнього часу перестало вважатися кримінальним злочином», - говорила директор Ксенофонтової Наталія Тебелева. З Олени Ксенофонтової зняли звинувачення в насильстві.