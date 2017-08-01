Майлі Сайрус поділилася фото, на якому вона гуляє з Бараком Обамою

Американська актриса і співачка Майлі Сайрус виклала в Instagram свою фотографію з Бараком Обамою. На фото актриса йде по вулиці в бікіні, спортивних штанях і з морозивом в руках, а поруч з нею - зовсім спокійний в чорному спортивному костюмі колишній американський президент.

«Де Мішель Обама? Що відбувається? Як це можливо?», - пишуть здивовані фанати Сайрус. У той час як одні турбуються за сімейне життя Обами, інші вже зрозуміли, що ця фотографія майстерно «відфотошоплена». Майлі любить пожартувати.

Варто відзначити, Майлі знову вдалося привернути до себе увагу і сколихнути спокій своїх фанатів. Мабуть, іноді і від щасливого життя настає туга. Здається, у 24-річної зірки все добре - у неї є коханий хлопець, австралійський актор Ліам Хемсворт, з яким в недалекому майбутньому вони планують одружитися.