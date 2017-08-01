Ірина Понаровська перестала ви ходити на звязок

Більше тижня тому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що 64-річна співачка Ірина Понаровська не виходить на зв'язок зі знайомими. Колеги знаменитості, у тому числі Ія Нинидзе, повідомили, що виконавиця обмежила своє коло спілкування і не з'являється на заходах за участю колег по шоу-бізнесу. Багато гадали, з чим пов'язана поведінка зірки - зі змінами в особистому житті чи втомою від світського суспільства.

Чутки, які активно ходили в Мережі, дійшли до самої Ірини Понаровської. Знаменитість вирішила внести ясність в ситуацію, що склалася. Артистка вийшла на зв'язок з шанувальниками за допомогою концертного директора Лери Тувіної. Співачка поспішила заспокоїти громадськість і заявила, що з нею все в порядку.

«Ірина Понаровська попросила всім передати привіт і що вона нікуди «не зникала і нічого з нею не траплялося», - поділилася Тувіна в одній з соцмереж.

Раніше журналісти писали про те, що знаменита виконавиця нібито емігрувала в іншу країну. Однак представники зірки спростували ці домисли. Тоді Лера Тувіна заявила, що Ірина Понаровська - інтернаціональний артист, який може мати житло як в Росії, так і за кордоном.

За словами концертного директора співачки, та зовсім не стала самітницею, як можна було б подумати. В ході бесіди з кореспондентами Тувіна повідомила, що виконавиця часто відвідує різні виставки, а також приділяє багато часу своїй родині. 32-річний син артистки Ентоні займається ювелірним мистецтвом, а його дружина - художник. Спадкоємець Понаровської є щасливим батьком - вони з дружиною виховують чарівного Еріка. За словами Ії Нинидзе, сім'я Ентоні живе в Естонії, куди зірка часто приїжджає відпочити.

Колега Ірини Понаровської по шоу-бізнесу співачка Азіза відзначила, що та продовжує займатися музичною діяльністю. Виконавиця хітів «Я більше не хочу», «Горобинові намиста» і «Прости мене» часом виходить на сцену, щоб порадувати найвідданіших слухачів на приватних заходах. Крім того, зірка час від часу виступає в якості модного дизайнера. Азіза вважає, що та має прекрасний смак.

Нагадаємо, що останній альбом популярної артистки вийшов у світ в 2008 році. Платівка отримала назву «Співає Ірина Понаровська». Ось уже кілька років знаменитість не випускає нові релізи і вважає за краще не з'являтися в ефірі телепередач.