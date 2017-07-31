Олександр Сєров заліз в ліжко до сестри дружини

П'ять років тому відомий співак Олександр Сєров розлучився з дружиною, з якою прожив 18 років. Олена пішла від чоловіка, витягнувши з нього два мільйони доларів. Артист досі дивується, чого їй не вистачало, адже він не пив, не гуляв, а зароблені гроші ніс додому, щоб його улюблена жінка і дочка Мішель ні в чому не мали потреби. Хоча був один курйозний випадок зі «зрадою», який артист згадує з посмішкою до сих пір.

В Олени є рідна сестра, з якою вони схожі як дві краплі води. Одного разу вона залишилася у них ночувати. Справа була ввечері, жінки готувалися до сну і ходили з однієї кімнати в іншу. Сєров пішов в подружню спальню і ліг поруч з дружиною спати. Однак не встиг він провалитися в обійми Морфея, як в кімнату влетіла Олена і почала кричати, звинувачуючи Сєрова в зраді. Виявляється, він ліг поруч з сестрою дружини, яка, не зрозуміло яким чином опинилася в їх ліжку.

- Ось такий трапився конфуз у нас. Але справа в тому, що з нього вона зробила жахливу трагедію. Думала, що я хотів зрадити їй. Так прикро! А я ж до її сестри навіть не доторкнувся ні разу за всі 18 років! Хоча варіантів і випадків було багато! Сестра її несерйозна, були у неї легковажні вчинки, любила випити. А я все одно тримався, воля у мене була! - каже артист. Нагадаємо, зараз дочці 63-річного Олександра Сєрова - Мішель - 24 роки.