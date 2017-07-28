Відому акторку Глафіру Тарханову не пустили в літак через вагітність

Народитися малюк повинен вже зовсім скоро, так що за зовнішнім виглядом актриси цілком помітно, що вона вагітна. Ймовірно, саме цей факт став причиною тієї неприємної ситуації, в якій опинилася Тарханова, повертаючись з Греції, де вона відпочивала. З незрозумілої причини актрису відмовилися пускати в літак. В результаті жінці довелося добиратися додому, зробивши дві пересадки. На щастя, трьох її дітей пустили на рейс в супроводі матері та сестри акторки. Зараз вони вже в Москві. При цьому Глафірі довелося провести на грецькому острові Корфу зайву добу. Як пише uznayvse.ru, часто авіакомпанії намагаються не пускати на борт жінок на пізніх термінах вагітності. Ймовірно, саме через це Тарханова не змогла вилетіти до Москви з дітьми.