ЗМІ: Мерайя Кері чекає третю дитину

Пишні форми давно стали візитною карткою Мерайї Кері - вона завжди вміла їх підкреслювати. Недарма шанувальники назвали співачку «королевою блискучих боді»: здається, ніхто із зірок не виходить на сцену в боді і лосинах так часто, як Мерайя. Але якщо раніше зовнішній вигляд зірки нітрохи не бентежив фанатів, то останнім часом в мережі обговорюють не просто зайву вагу Кері, а й можливу вагітність. На одному з недавніх виступів раніше гнучка Мерайя ледве встояла на високих підборах і ніби задихалася у вузькому блискучому боді, яке обмежувало її рух.

До того ж, сценічне вбрання підкреслював кругленький живіт зірки - і тепер весь світ гадає, що ж відбувається зі співачкою? Можливо, її погане самопочуття на концертах пов'язано з тим, що вона чекає на третю дитину? Адже нещодавно вона знову зійшлася зі своїм бойфрендом - молодим танцюристом Брайаном Танака. Однак сама Мерайя поки не коментує зміни в зовнішності і продовжує давати концерти у відвертих нарядах.