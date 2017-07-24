Сестра Жанни Фріске Наталя знову бореться з раком після смерті сестри

Після смерті співачки Жанни Фріске її сестрі Наталі знову довелося лицем до лиця зіткнутися з онкологічним захворюванням і всіма супутніми цього діагнозу важкими подробицями - збором грошей, хіміотерапією, підтримкою пацієнтки. На цей раз сестра Жанни Фріске, яка внутрішньо так і не змогла змиритися зі смертю сестри, допомагає своїй подрузі. Наталя розмістила на своїй сторінці в Instagram пост, в якому йдеться про важку хворобу її близької людини. У дівчини, чийого імені Наталя не назвала, діагностована неоперабельна лімфома в лівому серцевому шлуночку.

Наталя просить своїх передплатників допомогти грошима, на сторінці опубліковано номер карти. Крім того, сестра Жанни Фріске пише, що пацієнтка, якій потрібна допомога, - мати-одиначка, яка одна виховує сина. Лікувати дівчину, за її словами, можливо тільки медикаментозно, а жінка, яка виховує дитину одна, дорогі ліки самостійно не потягнути. Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 після довгої і виснажливої ​​боротьби з онкологічним захворюванням. У неї була пухлина в мозку. У Жанни Фріске залишився син Платон, якого вона народила від телеведучого Дмитра Шепелєва, з яким перебувала у цивільному шлюбі. Після смерті виконавиці два роки не вщухає скандал через гроші - на лікування Фріске збирали "усім миром", за допомогою спеціального марафону на Першому каналі. Після її відходу виникло питання про те, куди зникли зі рахунків невитрачені на лікування гроші - понад 20 млн рублів. Суд постановив вважати відповідальною за витрату коштів благодійного «Русфонду» матір Жанни Фріске. Її сім'я ж винить у всьому Шепелєва. Батько Жанни Фріске стверджує, що на ці гроші Шепелєв побудував заміський будинок; крім того, Дмитро Шепелєв нібито замовив вбивство батька померлої співачки. Сам Дмитро Шепелєв ці відомості спростовує.