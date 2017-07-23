Лайма Вайкуле здивувала публіку Юрмали піжамним вбранням

Головною зіркою заходу стала Лайма Вайкуле, яка для такої важливої події обрала яскравий брючний костюм з подовженим піджаком. Наряд підкреслював крихкість співачки і ідеально вписувався в її елегантний, богемний спосіб. Образ зірка доповнила масивними золотими сережками.

Аби не допустити відволікання уваги від свого стильного образу, Вайкуле зробила ставку на просту укладку з завитими локонами. В цілому, глядачі визнали образ артистки вдалим.

Раніше Лайма Вайкуле зізнавалася, що захід, організований нею, носить камерний характер. Зірка просто хотіла зібрати всіх старих друзів в одному місці і насолодитися музикою.

Численні гості фестивалю відзначають, що його організація знаходиться на вищому рівні. Це підтвердив і гітарист групи «Градуси» Арсен Бегляров, який виступив в Юрмалі напередодні.

«Нам сподобалося абсолютно все. Особливо місцеві деруни. Лайма дуже гостинна», - підкреслив музикант.

Зірки, які приїхали в Юрмалу, не забувають і про відпочинок. Так, Наталія Подольська поділилася кількома зворушливими кадрами з латвійського міста. Нагадаємо, раніше Володимир Пресняков і його дружина вперше вивели дворічного сина Артемія на сцену «Дзінтарі». Хлопчик допомагав батькам готуватися до виступу під час репетиції.

Головною особливістю фестивалю стало те, що серед учасників виявилися артисти з абсолютно різними стилями, що працюють в не схожих жанрах. Так, напередодні на музичному святі виступила оперна діва Хібла Герзамова і рок-музикант Кріс Норман.

Колишній соліст групи Smokie виконав сім пісень, і кожна композиція викликала шквал оплесків у залі для глядачів. Захід, організований Лаймою Станіславівною, незмінно обертається аншлагом: квитки на другий день фестивалю були розпродані задовго до його початку.

Сама Вайкуле вирішила здивувати шанувальників незвичайними музичними номерами.