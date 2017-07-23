Алла Пугачова у зухвалому міні підкорила глядачів Юрмали

Для виходу в світ 68-річна співачка вибрала молодіжний наряд - коротке чорне плаття, яке відкриває стрункі ноги, коричневу куртку і білі кеди.

На фестиваль Пугачова прийшла в короткій сукні

Варто відзначити, що останнім часом схудла Пугачова все частіше носить міні. Так нещодавно на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм Галкін опублікував фото дружини в коротких шортах. Знімок привів у захват користувачів, і Алла Борисівна отримала неабияку порцію комплементів з приводу своєї стрункої фігури.

Алла Пугачова і Максим Галкін відвідали фестиваль в Юрмалі

Нагадаємо, відкриття фестивалю Лайми Вайкуле відбулося 20 липня і глядачі сподівалися, що Пугачова, яка близько дружить зі співачкою, з'явиться на ньому в перший же день. Однак зараз Алла Борисівна відпочиває на Балтійському узбережжі разом з дітьми і намагається проводити з ними якомога більше часу, тому не завжди має можливість відвідувати світські заходи.