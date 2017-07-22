Померла рідна сестра Андрія Григорьєва-Аполлонова

Скорботна новина прийшла суботнім ранком. У колишнього соліста групи "Іванушки International» Андрія Григорьєва Аполлонова померла рідна сестра Юлія. Молодої жінки не стало напередодні.

Обставини її смерті зараз з'ясовуються. Про смерть Юлії Григор'євої Аполлонової в своїх мікроблогах повідомляють друзі і знайомі молодої жінки. Вони в жаху від того, що сталося. Раптовий відхід з життя близької родички екс-соліста групи "Іванушки International» привів оточення співака в справжній шок.

Одним з перших про смерть 52-річної Юлії Григор'євої-Аполлонової повідомив її чоловік, Андрій Григор'єв-Аполлонов-молодший. Два роки тому закохані зіграли весілля, і чоловік взяв прізвище своєї дружини.

«Не стало моєю улюбленої дівчинки, мого щастя, мого кохання! Не можу тебе відпустити, зрозуміти і усвідомити ситуацію. Дізнався про це вчора, повертаючись зі спортзалу, йдучи по Новому Арбату. Потім як в тумані, прийшов додому, взяв паспорт і в аеропорт. Вночі прилетів в Сочі, додому потрапити не можу, там йдуть експертно-слідчі дії. Причина такого результату поки не встановлена​​», - написав чоловік в мікроблозі.

Всі, хто знав Юлію Григор'єву-Аполлонову, сумують і говорять про те, якою чудовою, доброю і світлою людиною була ця жінка. Пости пам'яті сестри екс-соліста групи "Іванушки International» друзі і шанувальники розміщують з хештегом # юлягрігорьеваапполонова.

«Насилу вірю, що Юлі вже немає ... Співчуваю всім друзям, близьким ... Спочивай з миром», - написала співачка Саті Казанова. Вона також розмістила скорботну новина про смерть Юлії в своєму мікроблозі.

«Не хочу вірити. Юлечка, спочивай з миром. Ти була неймовірна, добра і одна з тих, хто могла подзвонити в будь-який час року і доби просто так, без приводу і запитати: «Омарчік, як справи?» Боляче всередині, що такі життєрадісні і повні доброти люди йдуть раптово», - сумує її знайомий Омар Байрамов.