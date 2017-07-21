Вокаліст Linkin Park наклав на себе руки на 42-му році життя

ЗМІ повідомляють про те, що соліст знаменитої американської групи Linkin Park Честер Беннінгтон наклав на себе руки.Тіло 41-річного співака було знайдено в його будинку в Лос-Анджелесі. За наявною інформацією, музикант повісився. Що підштовхнуло його до такого результату, невідомо, але довгі роки Беннінгтон страждав через проблеми з алкоголем і наркотиками. У музиканта залишилися шестеро дітей.

Як відомо, раніше співак зізнався, що задумувався про суїцид після того, як у дитинстві пережив сексуальне насильство з боку дорослого чоловіка. Треба також зазначити, що Беннінгтон був близьким другом фронтмена групи Soundgarden Кріса Корнелла, який покінчив з собою в травні цього року.

Нагадаємо, група Linkin Park отримала всесвітню популярність на початку 2000-х. Колектив виконував музику в стилях альтернативний метал, ню-метал і реп-метал.