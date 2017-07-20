Онучці Лариси Доліної пророкують успішне майбутнє в шоу-бізнесі

З джазовим музикантом Анатолієм Міончинським співачка прожила більше 10 років. Після розлучення знаменитість заборонила екс-чоловіку спілкуватися з їх дочкою Ангеліною і онукою Олександрою. Убитий горем дідусь тепер страждає не тільки від самотності, але і від проблем зі здоров'ям.

«Мені дали інвалідність, - розповідає «СтарХіту» Анатолій. - У 2008 році вперше захворіли ікри ніг, терміново потрібна була операція. Хвороба відступила, але зараз повернулася з новою силою: ниють ступні. Мені дуже важко ходити, цілими днями доводиться сидіти вдома. Змушений був відмовитися від роботи і автомобіля!

Чергову операцію робити боюся: не дай бог ще ампутують ногу. Тепер чекаю, коли помру. Я нікому не потрібен, друзі зовсім не відвідують, а дочка дзвонить тільки два рази на рік. Дуже хочу побачити внучку, але мені не дають з нею зустрітися вже цілих п'ять років. А я нею так пишаюся!»

Нагадаємо, Лариса Доліна жила в шлюбі з Анатолієм Міончинським на початку 80-х. У 1983 році у них народилася дочка Ангеліна. Після розлучення артистка повністю перестала спілкуватися з чоловіком.

Анатолій Михайлович завжди стверджував, що відмінно ладнав з спадкоємицею. В інтерв'ю він розповідав, що Ліна - його копія. Дівчинка вчилася співати. У дитинстві вона закінчила музичну школу в Одесі, а потім освоювала вокал в Англії. Однак, як стверджує батько Ангеліни, в якийсь момент життя його дочка захопилася вечірками в клубах і перестала займатися творчістю.

Деякий час Ангеліна працювала в мюзиклі Максима Дунаєвського «Любов і шпигунство». Однак, за словами Міончинського, спадкоємиці властиво було лінуватися, тому вона не досягла успіху на цьому терені. Зараз Ангеліна займається вихованням дочки Саші, яка росте копією знаменитої бабусі. На одному з недавніх концертів Лариса Доліна з'явилася разом з онукою. Дівчинка співає в складі ансамблю «Непоседы» і періодично дає домашні концерти. Дитині пророкують успішне майбутнє в шоу-бізнесі.