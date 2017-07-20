Французька 35-річна співачка загинула просто на сцені

У Франції під час музичного фестивалю загинула 35-річна співачка, яку вдарило струмом. Інцидент стався, коли Барбара Велденс виступала на музичному заході в селі Гоудрон. Спочатку оточуючим здалося, що виконавиця просто втратила свідомість від втоми, але прибулі за викликом лікарі «швидкої» констатували її смерть через зупинку серця. Передбачається, що молоду співачку вдарило струмом незабаром після того, як вона поміняла мікрофон. Точні обставини загибелі виконавиці зараз з'ясовуються. Треба додати, що трагічний концерт проходив в церкві.

Як інформує uznayvse.ru, Велденс розпочала свою музичну кар'єру зовсім недавно. У лютому цього року співачка записала свій дебютний альбом.