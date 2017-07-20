Дженніфер Лоуренс знудило під час бродвейської постановки

У неприємній ситуації опинилася голлівудська актриса Дженніфер Лоуренс, яка сходила на бродвейську постановку за знаменитим романом-аунтіутопії Джорджа Оруелла «1984».

Як зазначає преса, спектакль настільки сильно впливає на глядачів, що деяких з них в буквальному сенсі нудить від жаху і відрази. Серед таких людей виявилася і молода актриса, яка в середині вистави раптово схопилася зі свого місця і вибігла в хол театру. Там дівчину вирвало. Пізніше, втім, друг Лоуренс розповів, що та просто підхопила шлунковий грип, коли спілкувалася з племінниками.

Нагадаємо, зірка «Голодних ігор» вже не вперше опиняється в подібній ситуації, причому не соромиться розповідати про це. У минулому році вона розповіла, як її знудило на ганок особняка під час вечірки після вручення «Оскарів» в 2014 році. Лоуренс зазначає, що через цю свою особливість вона намагається не затримуватися на вечірках до ранку і не пити занадто багато.