Бред Пітт і Анджеліна Джолі, схоже, знову зустрічаються

Шанувальники Бреда Пітта і Анджеліни Джолі не приховують своєї радості: схоже, зоряна пара налагодила відносини і у акторів знову роман. Про те, що колишнє подружжя знову разом, повідомляють західні ЗМІ. За їхньою інформацією, Бред Пітт і Анджеліна Джолі таємно зустрічаються в якійсь квартирі. Причому про ці зустрічі не знали ні родичі, ні друзі пари. Раніше з'явилися дані, що після неприязних відносин, які розвинулися після розлучення, екс-подружжя почало потроху спілкуватися, потім вони стали телефонувати, але не для того, щоб вирішити якісь питання, пов'язані з розлученням або дітьми, а просто, щоб дізнатися, як один у одного справи. А тепер інсайдери стверджують, що між Піттом і Джолі знову спалахнули почуття. Анджеліна і Бред поки не коментують своє возз'єднання.

Нагадаємо, про розлучення подружжя стало відомо в кінці минулого року. Після розставання з дружиною у Бреда було кілька бурхливих романів: його помічали в обіймах Сієнни Міллер, Кейт Хадсон, а також говорили, що він намагався побудувати відносини з колишньою коханою Дженніфер Еністон. Джолі теж не була одна: ходили чутки, що вона навіть збирається заміж за британського мільярдера. Як складуться далі відносини Бреда і Анджеліни - покаже час.