Сергій Сафронов з «Битви екстрасенсів» купив квартиру за 8 мільйонів

Місяць тому ілюзіоніст придбав апартаменти на північному заході Москви. Зараз Сафронов закінчує перевозити туди речі зі зйомної квартири і тієї, яку до грудня минулого року ділив з дружиною Марією. Подружжя розлучилося з обопільної згоди, а все спільно нажите майно ведучий «Битви екстрасенсів» залишив сім'ї.

«Житлову площу підбирав довго, - каже «СтарХіту» Сергій. - Зупинився на компанії, яка зробила хорошу знижку. Двокімнатна квартира площею 74 кв. м коштувала близько десяти мільйонів, а в підсумку купив її за вісім. Відразу заплатити всю суму не зміг, взяв іпотеку. Тепер живу недалеко від метро Планерна - періодично користуюся підземкою, щоб не стояти в пробках. До речі, в цьому районі я виріс, всі околиці знаю, і тут живуть мої батьки. З ними я постійно на зв'язку, ходжу до них в гості».

«Відразу вирішив - хочу більше світла, - каже телеведучий. - З досвіду минулих років знаю, що темні відтінки - не найкращий варіант. Придбав багато меблів в молочних тонах, домашній кінотеатр - великий телевізор і потужні колонки. Тепер буду переглядати свою колекцію фільмів на DVD, яких немає в продажу в Росії. А коли приїдуть Маша і діти з Болгарії, обов'язково запрошу їх в гості!»

Незважаючи на те, що Сафронов розлучився зі своєю дружиною, вони зберегли теплі відносини один до одного заради загальних спадкоємців - сина Володимира і дочки Аліни. Сергій розповів, що саме стала причиною розриву з дружиною. Він розумів, що Марії було непросто миритися з його насиченим життям. Чоловік часто не бував вдома через гастролі і виступи.

«Ми постійно перебували в роз'їздах, мало часу проводили разом, - ділився Сергій. - Спілкування відбувалося в основному по телефону, але навіть так ми примудрялися сваритися. Маші постійно здавалося, що я їй зраджую. Кожен раз я заспокоював її, пояснював, що все це вона собі придумала. Так і жили від випадку до випадку».