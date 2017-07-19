Олена Яковлева з "Каменська" одружила сина

На початку липня спадкоємець зірки серіалу «Каменська» Денис Шальних зіграв таємне весілля з коханою Вікторією Мельниковою. Про торжество пара повідомила тільки найближчим друзям.

«Денис і Віка не хотіли влаштовувати пишне свято з купою гостей, - каже «СтарХіту» Володимир, друг Шальних. - Запросили лише фотографа і пару знайомих. Вони навіть не стали морочитися з костюмами нареченого і нареченої. Денис одразу заявив: «Я буду в чорному!», - ну а Віка воліла класичну білу сорочку і спідницю. Зате вони були наймоднішими в загсі!»

Після офіційної реєстрації молодята відзначили подію в одному з московських ресторанів.

«Увечері мама привітала Дениса по телефону, - продовжує Володимир. - Вона дуже рада за дітей. Тітка Олена в хороших відносинах з Вікою. Завжди поцікавиться: «Як у вас справи?» Або «Чим допомогти?» Ті відповідають: «Ми молоді, самі впораємося!»

Знайомство Олени Яковлевої з майбутньою невісткою відбулося відносно недавно. Випускницю Інституту журналістики та літературної творчості артистка прийняла в сім'ю і дала зрозуміти, що повністю схвалює вибір сина. Сам Денис про спільне життя з обраницею говорити не любить. Відповідаючи на питання мами, молода людина підкреслює, що вони просто щасливі і не хочуть ділитися подробицями з оточуючими.

До слова, спадкоємець Яковлевої раніше вже планував весілля, але через розбіжності з коханою був змушений розірвати заручини. Колишня дівчина хлопця, Маргарита, теж подобалася його знаменитій мамі, але коли пара прийняла рішення розлучитися, артистка поставилася до цього філософськи, пояснивши це тим, що у нього все попереду.

«Зідзвонюємось з сином кожен день, розмовляємо по 15-20 хвилин. Просто ділимося новинами: хто де був, що бачив. Не люблю лаяти або вчити його - я сама дуже безладна в силу професії. Навіть через його татуювання по всьому тілу не скандалимо. Я вже змирилася - хай це буде найбільшим нещастям, що трапиться з Денисом в життя. Слава богу, наркотики не вживає, не курить, не п'є, спортом займається, ну є у хлопчика такий недолік - татуювання», - розповідала Олена «СтарХіту».