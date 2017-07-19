Вікторія Лопирьова розповіла про весілля з Миколою Басковим

На своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм ведуча опублікувала уривок з легендарної комедії «Кавказька полонянка», в якому Шурик на повідомлення про весілля його коханої категорично заявляє: «Весілля не буде!».

Під відео Вікторія написала: «Всім гарного настрою і відмінного дня!»

Нагадаємо, 17 червня з'явилась у ЗМІ інформація, що 5 жовтня в Грозному відбудеться весілля століття, одруження золотого голосу Росії Миколи Баскова і знаменитої блондинки Вікторії Лопирьової. Варто зазначити, що Микола Басков підтвердив цю інформацію. За словами співака, він дійсно подарував Лопирьовій обручку «і сподівався, що у них відбудеться заручини, але події повернулися так, що вже через два з половиною місяці весілля». «Головне, Віка сказала: «Так». І я щасливий», - підкреслив він.

Що з цього приводу думає наречена Миколи - Софі Кальчева, поки невідомо.