Микола Басков жениться

Несподівану новину повідомили сьогодні російські ЗМІ: Микола Басков одружується на моделі і телеведучій Вікторії Лопирьовій. Про заручини зоряної пари розповів глава ЧР Рамзан Кадиров на своїй сторінці в Інстаграм. Політик опублікував відеоролик, де 40-річний естрадний і оперний співак Микола Басков робить пропозицію своїй нареченій Вікторії Лопирьовій. 33-річна модель відповіла коханому «Так» і прийняла перстень в честь заручин. Пропозиція була зроблена в Грозному під час урочистої вечері з нагоди першого матчу футбольного клубу «Ахмат». Басков запропонував Вікторії одружитися не тільки в присутності Кадирова, а й інших зіркових гостей. Свідками заручин закоханих стали репер Тіматі, актор Ігор Верник, співачка Валерія, продюсери Йосип Пригожин і Яна Рудковська, а також інші зірки російського шоу-бізнесу.

Подарувавши обручку Вікторії, Микола попросив Рамзана бути свідком на реєстрації. Рамзан погодився і зазначив, що це буде «весілля століття». До речі, пара планує узаконити стосунки п'ятого жовтня - саме в цей день місто Грозний відзначить День міста. Як повідомляє uznayvse.ru, раніше Лопирьова була одружена з футболістом Федором Сміливим. У Миколи теж було кілька бурхливих романів, останній з них - зі співачкою Софі Кальчевою.