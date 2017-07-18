Дмитро Шепелєв таємно зливав інформацію про Жанну Фріске журналістам

Колишній особистий водій Жанни Фріске Андрій Медведєв, який працював у співачки, коли вона вже хворіла, розповів журналістам відомого видання про Дмитра Шепелєва. Зокрема, чоловік заявив, що у Дмитра ніколи не було власних грошей, і всі рахунки він оплачував з кишені дружини.

- Діма часто їздив в селище Лужки, де він будувався. Дивився, як йде ремонт, сам розплачувався з робітниками, - розповідає Медведев.- На той момент він вже розпоряджався карткою «Русфонд». Жанна цього робити не могла фізично, так як нічого не бачила. Вона підписувала документи тільки після того, як я прочитував їх вголос. Мені запам'ятався випадок, коли Діма обговорював питання обробки будинку з архітектором, і той виставив рахунок на вісімсот п'ятьдесят тисяч рублів. Шепелев взяв карту Жанни і попросив підвезти їх до банкомату Росбанка, де зняв всю суму. А ось співвідношення ціни і якості у Дмитра майже не було, він про це говорив. Навіть їх вечері в улюбленому ресторані «Мішель» на Красной Пресне оплачувалися з коштів Жанни.

Рідні Фріске пізніше розповідали, що ні як не могли зрозуміти, звідки журналістам було відомо, де і коли вона з'явиться, адже графік її пересування знало дуже обмежене коло людей. Оскільки у Шепелєва та батьків Фріске були натягнуті відносини, і вони часто сварилися, вони підозрювали у «зливі» інформації саме його. А тут Медведєв підтверджує їх підозри і розповідає, як одного разу вони з Дімою повезли Жанну в лікарню на вулиці Академіка Опаріна. З огляду на те, що в цей час можуть бути пробки на дорогах, Медведєв виїхав на півгодини раніше призначеного терміну. Коли вони прибули на місце, Шепелєв, глянувши на годинник, запитав: «Чому так рано?», А потім, звелівши їм сидіти в машині, вийшов на вулицю і став комусь телефонувати.

- Тільки через двадцять хвилин скомандував, що можемо виходити. Ми тримали Жанну за руки, і якраз в той момент нас клацнули. Коли побачив фото, то був в шоці, адже на територію онкоцентру не можна просто так потрапити - потрібно напередодні замовляти перепустку! Якщо навіть за нами стежили до пункту призначення, то всередині вони виявитися б не змогли. Хтось злив точні дату і час. Це могли зробити або я, або Дмитро ...

Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 року.