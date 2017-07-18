Лепс у реанімації

Як повідомила журналістам дружина відомого російського виконавця Григорія Лепса Анна, в даний час її чоловік знаходиться в реанімації.

Головною причиною серйозних проблем зі здоров'ям вона назвала алкоголізм, - повідомляє gogetnews.info

За словами Анни Лепс, те, що її чоловік не приховує факту наявності у себе серйозних проблем з алкоголем - це маленька перемога, яка може стати ключовою в його боротьбі за життя. На даний момент постійні запої співака привели його до реанімації. Лікарі оцінюють стан музиканта як стабільний, біля палати Лепса постійно хтось чергує.

Нагадаємо, кілька років тому легендарний виконавець зробив перед російською публікою заяву про наявність у себе багаторічних проблем з алкоголізмом. Слова Григорія Лепса мало кого здивували, адже раніше він неодноразово виступав у стані сильного алкогольного сп'яніння, а іноді навіть падав зі сцени.

За словами Анни Лепс, підтримувати чоловіка в нелегкі періоди життя ось уже 17 років їй допомагає безмежна любов до нього і здатність прийняти Григорія таким, яким він є. Жінка не збирається опускати руки і готова продовжувати боротися за світле майбутнє своєї сім'ї.