Маша Распутіна похвалилася результатом феноменального схуднення

Нещодавно Маша Распутіна повернулася з відпустки в Дубаї, де провела три тижні. Зірка з чоловіком Віктором і 16-річною донькою Машею традиційно жила на орендованій віллі. Распутіна не давала собі розслабитися і навіть на відпочинку дотримувалася правильного харчування і здорового способу життя. Результат не змусив себе чекати: співачка скинула сім кілограмів. Позуючи в бікіні, Маша продемонструвала ідеальну фігуру - підтягнуті ноги, абсолютно плоский живіт і худі руки.

«Якщо моїм спортом була прогулянка до ресторану на сніданок, то Маша в цей час вже поверталася з пробіжки і плавання, - розповів «СтарХіту» чоловік співачки Віктор. - Зазвичай вона замовляла їжу в номер. В основному харчувалася морепродуктами, фруктами, овочами. Ще дружина відкрила для себе індійську кухню. Спеціально для неї готували коржі на воді з висівками. Маша і до поїздки була стрункою, а повернулася зовсім худою. До речі, саме завдяки їй три роки тому я скинув 25 кг і тримаю вагу до сих пір. «Або худни, або піду», - сказала дружина і правильно зробила ».

Завдяки коханій Віктор тримає себе у формі і уважно стежить за всім, що з'являється на його обідньому столі. Чоловік вдячний обраниці за те, що вона зуміла вчасно звернути увагу на його проблему і змусила його з нею боротися.

На курорті, де проводила час сім'я, на Распутіну були звернені захоплені погляди відпочиваючих. Чоловік артистки зазначив, що відчуває почуття гордості, коли поруч з ним така розкішна жінка.