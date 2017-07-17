Лайма Вайкуле без макіяжу влаштувала застілля з Пугачовою та Галкіним

63-річна латвійська співачка відкрилася шанувальникам з новому боку після того, як в інтернеті з'явилася її фотографія. Знімок в своєму інстаграме опублікувала Алла Пугачова. Фотографія зроблена в домашній обстановці, а Лайма Вайкуле зовсім ненафарбована. Так без зайвого пафосу зоряна компанія в складі Алли Борисівни, Лайми Станіславівни і Максима Галкіна заочно відзначала день народження свого колеги Григорія Лепса.

Такі знімки не залишаються без уваги. З одного боку, люди завжди готові обговорити те, що артисти вже не юні. Інші - говорять про те, що оцінювати потрібно не зморшки, а творчість. Частина людей вважає, що Пугачова і Вайкуле - «жінки без віку».