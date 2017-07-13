Алла Пугачова потратила мільйони на зміну свого іміджу

Алла Пугачова зважилася на кардинальну зміну іміджу. Так, на недавньому концерті піаніста Дениса Мацуєва в Юрмалі, зірка з'явилася в незвичному для багатьох вигляді. Модні джинси «бойфренди», подовжений жакет, бейсболка і пряме волосся зробили образ Алли Борисівни не тільки стильним, але і «збавили» літ.

Стилісти оцінили зміну іміджу Пугачової і тут же вирішили підрахувати, у скільки знаменитості обійшлися ці зміни. За найскромнішими підрахунками, Примадонна витратила мільйон рублів. Одне тільки кольє від ювелірного дизайнера Стівена Вебстера коштує понад 640 тисяч рублів. Кепка бренду «Loro Piana» коштує близько 35 тисяч рублів, жакет «Brunello Cucinelli» - близько 150 тисяч. А браслети оцінюються в 120 тисяч рублів. Як інформує uznayvse.ru, Пугачова приїхала в Юрмалу не одна. Алла Борисівна відпочиває разом з чоловіком Максимом Галкіним, а також дітьми. На час відпустки сім'я зняла віллу.