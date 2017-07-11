Волочкова показала жахливо деформовані ноги

41-річна російська балерина Анастасія Волочкова показала в Інстаграм, що стало з її ногами після багаторічних тренувань і виступів на сцені. Зірка опублікувала фотографію своїх стоп, чим шокувала передплатників. На знімку видно, що пальці ніг Анастасії Волочкової сильно деформовані, а самі стопи заклеєні пластиром, тому що під час тренувань шкіра у артистки стирається до крові.

Симпатики знаменитості жахнулися від побаченого та попросили більше не публікувати подібні фото, а розміщувати щось більш естетичне і приємне. Втім, багато поспівчували балерині, адже їй довелося пожертвувати красою ніг заради кар'єри. А деякі навіть порівняли Волочкову з Русалочкою, припустивши, що їй так само боляче ходити, як і казковій героїні.