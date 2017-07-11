Анджеліна Джолі шокувала публіку неохайним одягом

Папарацці сфотографували 42-річну зірку під час походу по магазинах з сином Ноксом Леоном. Анджеліна Джолі була в зім'ятій спідниці, чим шокувала своїх фанатів, адже знаменитість завжди відрізнялася бездоганним стилем.

У Мережі тут же почалося бурхливе обговорення вбрання актриси, і багато хто назвав її образ «потворним», «бабусиним» і навіть написали, що Джолі в цьому одязі схожа на бомжиху. Справедливості заради відзначимо, що знайшлися і захисники зірки, які відзначили, що для походу в магазин це доречний наряд, адже Джолі не на килимову доріжку зібралася. Крім того, деякі припустили, що спідниця пом'ялася через те, що зшита з натуральної тканини.

Фанати відзначили останнім часом байдужість Джолі до свого зовнішнього вигляду. Вони пов'язали це з тим, що актриса важко переживає розлучення з актором Бредом Піттом. Нагадаємо, пара оголосила про розлучення восени 2016 року.