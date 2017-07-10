Американська пародистка Стіві Райан померла на 34-му році життя

Американська пародистка Стіві Райан померла в Лос-Анджелесі на 34-му році життя.

У поліції повідомили, що Райан була знайдена повішеною. Ознак того, що суїцид був інсценований, виявлено не було.

Передбачається, що до самогубства жінку підштовхнула депресія. Незадовго до смерті Стіві писала в Мережі про те, що сумує за своїм покійним дідусем, а також скаржилася, що її творчість викликає негативні оцінки.

Стіві Райан відома відеороликами, в яких вона пародіює західних зірок, зокрема Леді Гагу та Джастіна Бібера. Кліпи Райан можна знайти на YouTube.