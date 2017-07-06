Марина Анісіна розповіла про коханку Джигурди

Нещодавно відома фігуристка Марина Анісіна і актор Микита Джигурда заявили, що стали повноправними спадкоємцями багатомільйонного статку бізнес-леді Людмили Браташ. Однак рідна сестра покійної Світлана Романова вважає, що вони рано радіють і суд поки не виніс остаточний вердикт. А днями прославлена ​​спортсменка вирішила відкрити деякі таємниці свого особистого життя і зізналася передплатникам в тому, що знала про роман чоловіка з Браташ, яка пропонувала йому одружитися (орфографія і пунктуація авторів збережені).

«Я розлучилася з Джигурдою через його відновлений роман з Люсею! Але ми були з Микитою Борисовичем в стані розлучення.А Людмила любила Джигурду за його харизму і пісні! Навіть пропонувала Микиті стати її чоловіком! Але тоді, не дивлячись на підступи Сергія Жорина, ми з Джигурдою перемогли! Зараз батько моїх дітей мене не слухає.Говорить. що буде грати в російську рулетку. Або пан, або пропав! Не хоче йти ні на які компроміси! Він любив Люсю до мене і тепер його не зупинити!»- написала Анісіна.

Нагадаємо, навесні цього року Марину Анісіну і Микиту Джигурду офіційно розвели. Незважаючи на це, колишнє подружжя, як і раніше, живе разом і виховує двох дітей.