Шлюб Наталії Шевель з 86-річним Краско тріщить по хвах

Молода дружина актора Івана Краско Наталія Шевель розповіла, що їхній шлюб далекий від ідеального. За словами актриси, сімейне щастя підточує побут - вдома у пари завжди жахливий безлад, крім того, конфлікти з родичами похилого чоловіка заважають спокійно жити. За словами дружини Івана Краско, ремонт в їх житлі не робився майже два десятка років, до того ж в квартирі повно «пилозбірників» - пакетів, привезених з поїздок, подарунків від шанувальників артиста, а ще колекція незвичайних красивих пляшок з алкоголем, яку збирає Іван Краско.

Іван Краско і Наталія Шевель одружилися у 2015 році. Жінка повідомила, що планувала зовсім інше сімейне життя. Вона реалістка і розуміла, що деякі її очікування не виправдаються, але не справдилося жодне. Вона безперервно наводить в квартирі порядок, лається з колишньою невісткою Краско Маргаритою Звонарьовою, яка теж живе в цій квартирі і при цьому намагається встигати працювати в театрі.

Коли терпіння Наталії лопнуло, вона вирішила почати ремонт і перетворити невелику кімнату, де вона живе з чоловіком, в «чілаут-зону». Колекцію пляшок з настоянками Наталія Краско збирається поставити на барну стійку, крім того, вона хоче замінити паркет, розписати стіни прямо поверх шпалер і винести на смітник весь непотріб. році.

Нагадаємо, різниця у віці між подружжям складає 60 років.