Шлюб Наталії Шевель з 86-річним Краско тріщить по хвах
Молода дружина Краско може піти від чоловіка.
Молода дружина актора Івана Краско Наталія Шевель розповіла, що їхній шлюб далекий від ідеального. За словами актриси, сімейне щастя підточує побут - вдома у пари завжди жахливий безлад, крім того, конфлікти з родичами похилого чоловіка заважають спокійно жити. За словами дружини Івана Краско, ремонт в їх житлі не робився майже два десятка років, до того ж в квартирі повно «пилозбірників» - пакетів, привезених з поїздок, подарунків від шанувальників артиста, а ще колекція незвичайних красивих пляшок з алкоголем, яку збирає Іван Краско.
Іван Краско і Наталія Шевель одружилися у 2015 році. Жінка повідомила, що планувала зовсім інше сімейне життя. Вона реалістка і розуміла, що деякі її очікування не виправдаються, але не справдилося жодне. Вона безперервно наводить в квартирі порядок, лається з колишньою невісткою Краско Маргаритою Звонарьовою, яка теж живе в цій квартирі і при цьому намагається встигати працювати в театрі.
Коли терпіння Наталії лопнуло, вона вирішила почати ремонт і перетворити невелику кімнату, де вона живе з чоловіком, в «чілаут-зону». Колекцію пляшок з настоянками Наталія Краско збирається поставити на барну стійку, крім того, вона хоче замінити паркет, розписати стіни прямо поверх шпалер і винести на смітник весь непотріб. році.
Нагадаємо, різниця у віці між подружжям складає 60 років.