Новий кліп Максима Галкіна про холодне літо набирає популярності в Мережі

Холодне літа 2017-го спонукало пародиста Максима Галкіна зняти новий кліп. За його словами - «на швидку руку», але відео стало дуже популярним. Пісню Софії Ротару «Ось і літо пройшло» Максим заспівав під проливним дощем в Юрмалі. Артист промок з голови до ніг. Він танцював босоніж на дощаній підлозі. Це допомагало зігрітися - в день запису кліпу на вулиці було менше 20 градусів тепла.

За два дні нову пародію Максима Галкіна подивилися понад 1,5 млн осіб. Причому шанувальникам подобається не тільки актуальність теми, а те, що мокрий одяг підкреслює прекрасні фізичні форми артиста. Пародист не тільки відкриває рот, а й співає сам.

«Зіркою» кліпу стала маленька собака в руках співака. «Макс радуй нас частіше такими роликами! Ти зробив мій день!!!!» і «Макс, ти такий крутий, з розуму зводиш !!! Ось мені б такий костюмчик »- такі відгуки дуже швидко з'явилися під відео з новим кліпом Максима Галкіна.